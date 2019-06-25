شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تنخفض بنحو 3% بعد انتعاشة عطلة الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم متخلية عن بعض المكاسب القوية التي سجلتها في تداولات عطلة الأسبوع.



وتلقت العملات الرقمية دعماً في الآونة الأخيرة من إعلان "فيسبوك" عن عملتها الرقمية "ليبرا" التي ستطلقها في النصف الأول من العام القادم.



وتعتزم "فيسبوك" استغلال هذه العملة الرقمية في أنشطة دفع إلكترونية عبر منصتها وتطبيقاتها المختلفة في التواصل الاجتماعي.

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هذا، وتتجه أنظار الأسواق العالمية نحو قمة مجموعة العشرين التي ستنطلق يوم الجمعة القادم وتستمر ليوم السبت، وسوف تشهد لقاءات ومناقشات بين قادة الدول والاقتصادات الكبرى.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت "الريبل" بحلول الساعة 21:03 بتوقيت جرينتش بحوالي 3% إلى 0.46 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.48 دولار وأقل سعر عند 0.45 دولار.



وتراجعت "بتكوين" بنسبة 0.5% إلى 10872 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 11103.1 دولار وأقل سعر عند 10547.1 دولار، وتجاوزت العملة الرقمية الأبرز أعلى حاجز 11 ألف دولار للمرة الأولى منذ مارس/آذار عام 2018.