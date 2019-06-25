شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تؤكد عدم وجود دليل على محاولة روسيا التدخل في استفتاء "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المسؤول التنفيذي في "فيسبوك" "نيك جليج" إنه لا يوجد دليل عل محاولة روسيا التدخل في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي انعقد عام 2016 مشيراً إلى عدم وجود تورط لشركة التواصل الاجتماعي في هذا الأمر.



وأضاف "كليج" أن "فيسبوك" لم تجد أي محاولة حقيقية من جانب أي جهات خارجية على رأسها روسيا للتأثير على نتائج استفتاء "بريكست" عام 2016 التي جاءت بدعم الخروج من الاتحاد الاوروبي.

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وأشار "كليج" – الذي يتولى نائب رئيس مجلس إدارة "فيسبوك" للشؤون العالمية – إلى أن الشركة نفذت دراستين باستخدام بيانات جمعتها أثناء استفتاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ولم تجد أي أدلة على تدخل خارجي عبر تطبيقاتها.



ومن الجدير بالذكر أن روسيا نفت أي تدخل من جانبها في استفتاء "بريكست" وفي انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وعلق الرئيس "فلاديمير بوتين" قائلاً: "هل أمريكا من جمهوريات الموز التي يسهل التأثير عليها هكذا؟"



وأكد "كليج" أنه رغم تورط شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية في استغلال بيانات مستخدمين على "فيسبوك" أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية، إلا أنه لا توجد أدلى على تورطها في "بريكست".