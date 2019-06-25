شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" تواصل التحليق أعلى تريليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تعاملات اليوم للجلسة الثامنة على التوالي متجهاً نحو تسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ الحادي والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عام 2013.



ودعمت مكاسب سهم شركة البرمجيات الأمريكية قيمتها السوقية أعلى حاجز التريليون دولار لتتصدر بها قائمة أعلى الشركات المدرجة في البلاد متفوقة على "أمازون" و"آبل".



ويتجه سهم الشركة التكنولجية أيضا نحو سادس إغلاق قياسي له على التوالي وسط المزيد من التوقعات الإيجابية بشأن ادائه قبيل الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية عن الربع السنوي الثاني هذا العام.

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وبناء على التكهنات الإيجابية، قفز سهم "مايكروسوفت" بنحو 35.5% منذ بداية العام الجاري حتى اليوم.



وسجلت القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" نحو 1.054 مليار دولار، فيما سجلت قيمة "أمازون دوت كوم" 938.7 مليار دولار تحتل بها المرتبة الثانية، بينما سجلت "آبل" قيمة تقدر بـ919.3 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 137.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 138.4 دولار وأقل سعر عند 137 دولارا.