شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستفيد من كونها ملاذا آمناً لتغلق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة اليوم مع إقبال في الأسواق على أصول الملاذ الآمن كالذهب والفضة بالتزامن مع تراجع الدولار وتحول التركيز نحو قمة مجموعة العشرين.



وأقر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عقوبات مالية إضافية اليوم ضد مسؤولين في الحكومة الإيرانية ردا على إسقاط طهران طائرة مسيرة فوق مضيق "هرمز".



وأكد "ترامب" على أنه لم يلغي قرار شن ضربة جوية ضد مواقع إيرانية بل إنه أجل تنفيذها فقط بعد أن أوقفها في الأسبوع الماضي قبل التنفيذ بعشر دقائق.

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وسوف تنطلق فاعليات قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق هذا الأسبوع وتستمر يومي الجمعة والسبت حيث سيتم مناقشة قضايا هامة أبرزها اجتماع بين الرئيسين "ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينج" لحل النزاع التجاري.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.02 نقطة وأقل مستوى عند 95.9 نقطة.



وارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.6% إلى 15.377 دولار للبرميل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 15.455 دولار وأقل سعر عند 15.285 دولار.