شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى منذ حوالي ست سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط إقبال من المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذ آمن وتجنب الدولار الأمريكي، وذلك مع ترقب قمة مجموعة العشرين.



هذا، وقد وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه سيعقد اجتماعا مع نظيره الصيني "شي جين بينج" يتم خلاله عقد مناقشات مطولة من أجل حل النزاع التجاري بين البلدين.

Advertisements



ومن جانبها، حذرت منظمة التجارة العالمية من زيادة الحواجز التجارية بين اقتصادات رئيسية في قمة مجموعة العشرين – قبيل انعقادها يومي الجمعة والسبت المقبلين – لا سيما الولايات المتحدة والصين.



وفي سياق متصل، تراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.02 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفع سعر الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.3% (ما يعادل 18.10 دولار) إلى 1418.2 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ الثامن والعشرين من أغسطس/آب عام 2013، وسجل أعلى سعر عند 1422.9 دولار وأقل سعر عند 1403.9 دولار.