شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع مع توجه الأسواق نحو المعادن النفيسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار خلال تعاملات اليوم ولم يشهد إقبالاً من المستثمرين عليه كملاذ آمن، بينما توجهت الأسواق نحو المعادن النفيسة وسط ترقب لقمة مجموعة العشرين.



ومن المنتظر انطلاق قمة العشرين يوم الجمعة القادمة وتستمر ليومين يتم من خلالها مناقشة أبرز القضايا الرئيسية التي تشغل العالم.



ومن أبرز ما ستشهده القمة اجتماعا بين الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" والذي سيتم خلاله مناقشة سبل التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين.

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من ناحية اخرى، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي لا يعلمون ما يفعلونه وسياستهم تضر الاقتصاد.



وأضاف بأنه لولا الإجراءات المتعلقة بتشديد السياسة النقدية من خلال رفع الفائدة العام الماضي من جانب البنك المركزي، لشهد الاقتصاد ثماراً أكثر.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 96.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.9 نقطة.