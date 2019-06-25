شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يتراجع بأكثر من 1% متخلياً عن مكاسبه السابقة والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق اليوم رغم الكشف عن عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران.



وأعلن البيت الأبيض توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أمر تنفيذي بفرض عقوبات مالية ضد عدد من المسؤولين في الحكومة الإيرانية.



يأتي ذلك ردا على إسقاط إيران طائرة "درون" مسيرة فوق مضيق "هرمز" الأسبوع الماضي وتهديد واشنطن بشن ضربة جوية ضد مواقع إيرانية.

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وصرح الرئيس الأمريكي "ترامب" بأنه لم يلغي الضربة الجوية ضد إيران لكنه أجلها فقط مشيرا إلى أن واشنطن سوف ترد على إسقاط "الدرون".



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، استقر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش عند 57.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 58.2 دولار وأقل سعر عند 56.7 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 1.1% إلى 64.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.7 دولار وأقل سعر عند 64.08 دولار.