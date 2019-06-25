شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع رغم تحول النفط نحو التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم في ظل التفاؤل في الأسواق حيال التوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وسوف يلتقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" نظيره الصيني "شي جين بينج" على هامشس أعمال قمة "العشرين" التي ستنطلق يوم الجمعة القادم وتستمر على مدار يومين.



ومن المتوقع مناقشة إمكانية إنهاء الحرب التجارية بين البلدين من خلال اتفاق يتم بموجبه رفع الرسوم الجمركية.

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وعلى صعيد تعاملات سوق النفط – الذي يمثل أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الموازنة الكندية، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 57.07 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.2 دولار وأقل سعر عند 56.7 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1.4% إلى 64.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.7 دولار وأقل سعر عند 64.07 دولار.



وصعد الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 15:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7577، وسجل أعلى سعر عند 0.7593 وأقل سعر عند 0.7552.