شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأول هذا الأسبوع مع تحول أنظار الأسواق العالمية نحو مجموعة دول العشرين في اليابان التي ستنعقد يومي الجمعة والسبت القادمين.



وسوف تشهد القمة اجتماعا بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج" لمناقشة سبل حل النزاعات التجارية بين البلدين.

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وكان "ترامب" قد حذر من فرض المزيد من الرسوم الجمركية ضد الصين حال عدم حضور "شي" قمة العشرين وعدم السعي إلى عقد اتفاق تجاري.



وتنتظر الأسواق اتفاقا تجاريا يزيد المعوقات والتعريفة الجمركية المفروضة بالفعل ضد واردات من سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار وواردات من سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 26758 نقطة، وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنقطة واحدة إلى 2951 نقطة، فيما استقر "ناسداك" عند 8024 نقطة.