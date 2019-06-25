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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتين يستقر وسط ترقب لقمة العشرين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار البلاتين خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وترقب لقمة مجموعة العشرين.
وتتجه أنظار الأسواق العالمية عن كثب نحو قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ يوم الجمعة وتستمر على مدار يومين، وسوف تشهد لقاءات هامة على رأسها اجتماع بين الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينج".
وتأمل الأسواق في التوصل إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم مما سينعكس إيجابياً على طلب الأسواق على المعادن ومن بينها البلاتين.
ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة تخشى لعب الصين بورقة المعادن الاستراتيجية لصناعات مختلفة مع الأخذ في الاعتبار تأمين بكين لاحتياجاتها عن طريق استثمارات ضخمة في هذا أنشطة التعدين بمختلف دول العالم.
وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 96.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.9 نقطة.
وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الفورية للبلاتين عند 810.4 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 816.5 دولار وأقل سعر عند 808.2 دولار.
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