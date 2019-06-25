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شكرا لقرائتكم خبر عن الدار العقارية: 420 مليون درهم مبيعات المرحلة الأولى من مشروع "الريمان 2" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الدار العقارية اليوم الإثنين عن بيع أكثر من 75% من قطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الأولى من مشروع "الريمان 2" بقيمة بلغت 420 مليون درهم.
ووفقاَ لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" شهد اليوم الأول للمبيعات إقبالاً كبيراً، حيث بلغت نسبة العملاء الجدد 70%.
وقال معن العولقي، المدير التنفيذي للشؤون التجارية للدار العقارية، إن الشركة تعتزم طرح المرحلتين المتبقيتين من هذا المشروع في مدينة العين الأسبوع القادم.
وأطلقت شركة "الدار العقارية" مؤخرا مشروعها العقاري الجديد "الريمان2"، المكون من مجمع سكني بتكلفة 1.7 مليار درهم والواقع بمنطقة الشامخة بأبوظبي.
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