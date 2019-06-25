شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحاد العقارية" تبدأ المرحلة الثانية من مشروع باستثمارات تبلغ 25.5 مليون درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "الاتحاد العقارية" عن بدء العمل في المرحلة الثانية من توسعة "مجمع دبي أوتودروم للأعمال" في موتور سيتي، لتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع 25.5 مليون درهم.

وأفادت الشركة، في بيان على سوق دبي المالي، اليوم الإثنين، بأن المرحلة الثانية من وحدات المجمع حققت حجوزات كاملة بنسبة 10% قبل بدء الإنشاءات، منوهة إلى أنه من المقرر اكتمال إنشاء المشروع في فبراير 2020.

وأشارت الشركة إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تحتل مساحة 33.9 ألف قدم مربعة وتقع إلى جانب مخرج المرحلة الأولى من حلبة السباق البالغ طولها 5.39 كيلومتر في "دبي أوتودروم".

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ويشار إلى أن المرحلة الأولى تضم منشأة مساحتها 54 ألف قدم مربعة و12 وحدة مختلفة تلبي احتياجات الشركات العاملة في قطاع السيارات والسباقات ورياضة السيارات.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.7 مليون درهم خلال الربع الأول من 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 182.7 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وتحملت الشركة صافي خسارة بلغت 24.9 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري نتيجة المخصصات التي تم اتخاذها لمرة واحدة لشطب وتغطية انكشاف الشركة على بعض الأصول القديمة، والتغيرات في المعايير المحاسبية.