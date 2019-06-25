شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" تُمدد الشراكة مع "اليابانية السعودية المتحدة للميثانول" لمدة 20 عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن اكتمال الموافقات النظامية اللازمة لتمديد الشراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول لمدة 20 عاماً، وبذلك تكون حصة "سابك" 75% في الشركة السعودية للميثانول (الرازي) وحصة الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول 25%.

وقالت سابك، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، أن الأثر المالي لهذه الاتفاقية سيبدأ خلال الربع الثاني لعام 2019، حيث ستقوم الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول بدفع مبلغ 1.35 مليار دولار أمريكي لشركة سابك على ثلاث دفعات تنتهي خلال عام 2021.

وبحسب البيان، سيتم توحيد نتائج شركة الرازي لعام 2019م بناءً على نسبة الملكية الجديدة.

Advertisements

وكشفت البيانات المالية للشركة عن تراجع أرباحها بنسبة 38% بالغة 3.41 مليار ريال خلال الربع الأول من 2019 مقابل صافي أرباح بلغ 5.51 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وجاءت الأرباح دون أغلب التوقعات والتي كانت يشير متوسطها إلى تراجعها بما نسبته 23% فقط وعلى أساس سنوي.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 21.5 مليار ريال خلال 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 18.4 مليار ريال في العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغ 16.9%.