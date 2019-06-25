شكرا لقرائتكم خبر عن "جرير للتسويق" توقع عقد إيجار مبنى سكني مع "صحة الشرق الطبية" بقيمة 8 مليون ريال سنوياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جرير للتسويق، اليوم الإثنين، عن توقيع عقد إيجار مبنى سكني مع شركة صحة الشرق الطبية المحدودة (طرف ذو علاقة)، بقيمة 8 مليون ريال سنوياً.

وأفادت جرير، في بيان لموقع سوق "تداول"، بأنها أجرت مبناها السكني الواقع بحي الراكة الجنوبية بمحافظة الخبر والمكون من ثمانية أدوار و (112) شقة لشركة صحة الشرق الطبية المحدودة، وذلك لمدة عشرون عاماً.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي على النتائج المالية للشركة خلال فترة العقد بدءاً من الربع الثالث لعام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة صحة الشرق الطبية المحدودة مملوكة بنسبة 50% لشركة جرير للاستثمارات التجارية المملوكة بطريقة غير مباشرة لأعضاء مجلس إدارة شركة جرير للتسويق.

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هذا وأكدت جرير على أن العقد تم ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتضمن أية مزايا تفضيلية.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 233.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2018، مقابل أرباح بلغت 219.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 253.9 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 220.7 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2017.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع مبيعات معظم أقسام التجزئة وخاصة قسم الإلكترونيات مدعوما بمبيعات الهواتف الذكية وكذلك قسم أجهزة الكمبيوتر، وقد ساهم ذلك جزئياً بزيادة عدد المعارض من 52 إلى 56 معرضا في زيادة مبيعات التجزئة.