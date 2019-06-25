شكرا لقرائتكم خبر عن "الرياض للتعمير" تؤسس شركة ذات مسئولية محدودة بالمشاركة مع "سمو القابضة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الرياض للتعمير عن قيامها بالمشاركة مع شركة سمو القابضة المالكة لشركة أدير العقارية بتأسيس شركة تنال للاستثمار والتطوير العقاري، شركة ذات مسئولية محدودة، برأسمال 100 ألف ريال.

وأفادت التعمير، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الإثنين، بأن الشركة الجديدة ستكون مملوكة بنسبة 69.38% لها وبنسبة 30.62% لشركة سمو القابضة، وهي نفس نسب تملك كلاً منهما في أرض الثمامة التي تبلغ مساحتها 3 مليون متر مربع.

ووفقاً للبيان، تأتي تلك الاتفاقي بغرض نقل موجودات صندوق رياض التعمير العقاري الأول الذي يجري العمل على إقفاله وكذلك إستكمال تنفيذ المتبقي من أعمال البنية التحتية للأرض المشار إليها حيث تم إنجاز أكثر من 95% منها.

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هذا وسوف ينعكس أثر ذلك على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 42.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل تحقيق صافي أرباح بلغت 51.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في أرباح الربع الأول إلى انخفاض إيرادات قطاع التأجير مع عدم تأثر قطاع التشغيل وتحسن الإيرادات الأخرى.