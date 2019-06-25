شكرا لقرائتكم خبر عن "شمس" تستحوذ على حصص ملكية بنسبة 53% من شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس" عن إتمام شراء حصص ملكية بنسبة 53% من شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأحد، بأن عملية الشراء ستتم عن طريق زيادة رأسمال شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة بقيمة 10 مليون ريال يتم سدادها نقداً من قِبل "شمس" من مواردها الذاتية.

وعند إتمام عملية الاستحواذ على نسب ملكية شركتي نقل الأموال والخدمات الأمنية المدنية الخاصة، ستكون نسبة الملكية في شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة خاضعة للتعديل بالنقصان، وذلك وفقاً لاعادة هيكلة نسب الملكية على كامل شركات المجموعة وسيتم الإعلان على نسبة ملكية شركة "شمس" النهائية عند الانتهاء من إتمام الإجراءات النظامية المتعلقة بالدخول بالشركتين المتبقية، خلال المرحله المُقبله.

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وفي حالة تعذر الحصول على موافقة الجهات المعنية لدخول الشركة كشريك في شركتي نقل الأموال والخدمات الأمنية المدنية الخاصة، فإنه وفقاً للاتفاقية الموقعة مع الملاك يكون الاستحواذ على نسب الملكية (53%) بشركة حماية لمعدات الامن والسلامة والتجارة هذا ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للصفقة خلال النصف الثاني من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن "شمس" حققت صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2018، مقابل خسائر بلغت 2 ملايين ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى رفع كفاءة وفاعلية الخدمات التشغيلية مما أدى إلى انخفاض تكاليفها، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض في مخصص الزكاة.