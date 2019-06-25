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شكرا لقرائتكم خبر عن "دو" توقع اتفاقية مع "بتلكو" البحرينية لبدء مشروع استثماري مشترك والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة الاتصالات المتكاملة "دو" اتفاقية مع شركة الاتصالات البحرينية "بتلكو"، وذلك لبدء مشروع استثماري مشترك.
وقالت "دو"، في بيان لموقع سوق دبي المالي، اليوم الإثنين، إنه وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركتان بتقديم خدمات الاتصال وحلول مراكز البيانات لعملائهما بكفاءة وشمولية.
هذا وقد تم الاتفاق على تقاسم الملكية بنسبة 50% لكل طرف، حيث سيكون نشاط المشروع هو تقديم خدمات توصيل شبكة الاتصال وحلول مراكز البيانات للمؤسسات عل الصعدي العالمي
وتجدر الإشارة إلى أن "دو" حققت صافي ربح بلغ 449.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل صافي ربح بلغ 512.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.
وتراجع الربح التشغيلي إلى 431.4 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري، مُقابل 491.2 مليون درهم بالربع المقابل من العام الماضيوكانت الشركة قد حققت صافي ربح بلغ 1.75 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.71 مليار درهم في العام 2017
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