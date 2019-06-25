شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "أرابتك القابضة" تحصل على عقد إضافي بـ 315 مليون درهم في مشروع "أدنوك البرية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أرابتك القابضة" عن فوز شركة "الهدف للإنشاءات" التابعة لها بعقد إضافي بمبلغ وقدره 315 مليون درهم من تيكنيكاس ريونيداس وذلك لتنفيذ أعمال الإنشاءات لمشروع "أدنوك البرية" للتطوير المتكامل لحقل بو حصا.

وأفادت الشركة، في بيان على موقع سوق دبي المالي، اليوم الإثنين، بأن هذا الفوز يوسع نطاق عمل شركة الهدف الذي تم الإعلان عنه مسبقا في نوفمبر 2018، لتصبح بذلك قيمة العقد الكلية 836 مليون درهم.

وبحسب البيان، يشمل نطاق أعمال شركة الهدف أعمال الإنشاءات العامة التوسيعية لمنصات الآبار المدمجة الحالية، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من عملية الرفع بالغاز والمرحلتين األولى والثانية من إعادة حقن الماء الناتج.

ويهدف هذا المشروع إلى زيادة ودعم المردود الإنتاجي لحقل بو حصا ليصبح 650 ألف برميل يومياً مع حلول أكتوبر 2021، هذا ومن المقرر أن تبدأ أعمال المشروع في يونيو 2019.

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وسبق أن فازت شركة "الهدف للإنشاءات"، خلال مايو الماضي، بعقد بقيمة 192 مليون درهم لتنفيذ مشروع ولتون بارك ريزيدنس من إلينغتون العقارية.

وتجدر الإشارة إلى أن "الهدف للإنشاءات" تم تعينها، في نوفمبر الماضي، من قبل شركة تيكنيكاس ريونيداس الإسبانية بعقد قيمته 521 مليون درهم، علماً بأن هذا العقد خاص بتنفيذ أعمال الإنشاءات الميكانيكية والكهربائية لمشروع "أدنوك البرية" للتطوير المتكامل لحقل بو حصا.

وكانت أرابتك القابضة قد أعلنت، في سبتمبر الماضي، عن فوز الاتحاد بين شركة الهدف للإنشاءات الهندسية التابعة لها مع شركة "تيكنيكاس ريونيداس الإسبانية بعقد قيمته 3.2 مليار درهم (861 مليون دولار أمريكي).

وجدير بالذكر أن أرابتك القابضة حققت أرباحاً صافية عائدة لملاك الشركة الأم بلغت 31.8 مليون درهم في 2018، مقارنةً بنحو 63.6 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.