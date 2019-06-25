شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المملكة القابضة" تُقر الموافقة على توزيعات أرباح العام 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة المملكة القابضة، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح خلال العام 2018 بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الإثنين، بأن الجمعية وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019.

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وبحسب البيان، أقرت الجمعية الموافقة على صرف مكافأة لإعضاء مجلس إدارة الشركة المستقلين بمبلغ 600 ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بواقع 200 ألف ريال لكل منهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 20% إلى 171.4 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغت 143 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2018.

وأرجعت الشركة الزيادة في الأرباح إلى ارتفاع دخل توزيعات الأرباح ومكاسب الاستثمارات وانخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق والتكاليف التشغيلية الأخرى . على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية وارتفاع الخسائر الأخرى بالإضافة الى ارتفاع الأعباء المالية وانخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وايرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.