شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة الإسلامي" يسعى لجمع نصف مليار دولار من خلال أدوات دين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يخطط مصرف الشارقة الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية لجمع 500 مليون دولار من خلال أدوات دين لتعزيز رأس المال الأساسي ونسب رأس المال الإجمالي.

وأوضح أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي للمصرف، أن البنك اختتم في لندن سلسلة اجتماعات مع المستثمرين قبل إصدار صكوك، بحسب صحيفة الاتحاد.

وتوقع أن يتماشى نمو أصول البنك والقروض مع نمو السنوات السابقة، مضيفا أن نسبة كفاية رأسمال البنك بموجب معايير بازل 3 بلغت نحو 18% في نهاية 2018، متخطية متطلبات البنك المركزي البالغة 12.37%.

وبلغ إجمالي أصول البنك 44.7 مليار درهم (12.2 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، وزادت تسهيلات التمويل لأكثر من 24.1 مليار درهم مقارنة مع 21.7 مليار في 2017، بزيادة 11%.

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وعقد المصرف اجتماعات مع مستثمرين في كل من سنغافورة وهونج كونج ولندن، وذلك بدءاً من يوم 19 يونيو الجاري، على أن يتم تسعيرها الأسبوع القادم.

وتوقع المصرف أن تحظى صكوكه الدولارية بإقبال كبير من قبل المستثمرين الدوليين والشرق أوسطيين.

ويأتي إصدار صكوك رأس المال ذات الشق الأول، بعد عام حافل بالإنجازات التي حققها مصرف الشارقة الإٍسلامي خلال 2018، حيث نجح في التوسع بخدماته الاستثمارية والتمويلية، سواء على صعيد تمويلات الأفراد أو الشركات.

كان مجلس إدارة المصرف قد وافق في فبراير الماضي على إصدار صكوك غير قابلة للتحويل إلى أسهم بحد أقصى 2.8 مليار درهم لتعزيز كفاية رأسمال الشركة.

وكان المصرف قد أصدر العام الماضي صكوكا بقيمة 500 مليون دولار.