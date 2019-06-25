شكرا لقرائتكم خبر عن نخيل العقارية تسعى لافتتاح 3 مشاريع بـ 2.8 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي عن تقدم أعمال البناء في 3 من أبرز مشاريعها الأيقونية بسوق التجزئة بتكلفة 2.778 مليار درهم.

وقالت الشركة إن موعد إنجاز تلك المشاريع الثلاث وتشغيلها اقترب قبل نهاية العام الجاري 2019، وهي "نخيل مول" و"السوق الليلي" و"الخيل أفنيو"، بحسب صحيفة الخليج.

وكانت"نخيل" قد أرست عقد تنفيذ مشروع "السوق الليلي" على شركة "اتحاد للهندسة المدنية" (يونيك) بقيمة 1.170 مليار درهم.

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وبلغت قيمة عقد تنفيذ "الخيل أفنيو" نحو 408 ملايين درهم، أما "نخيل مول" فلامست تكلفته حاجز ال1.2 مليار درهم.ي

ووفقاً لبيانات "نخيل العقارية" المتعلقة بمشروعي "نخيل مول" و"بالم تاور" المتلاصقين في قلب النخلة، فإنه من المقرر أن ينتهي العمل في المركز التجاري والجزء الفندقي الذي ستتولى إدارته مجموعة "سانت ريجيس" قبل نهاية 2019؛ أما الجزء السكني فتم تحديد موعد إنجازه في 2020.

وتوقع علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية، في وقت سابق إبرام العديد من الصفقات المجدية على المدى الطويل في ظل المفاوضات الحثيثة مع عدة جهات في إماراتي الشارقة ورأس الخيمة.