شكرا لقرائتكم خبر عن "إيه إم بيست" ترفع تصنيف أورينت للتأمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفعت مؤسسة التصنيف العالمية "إيه إم بيست" التي تصنف شركات التأمين ومقرها الرئيسي الولايات المتحدة التصنيف الممنوح لشركة ة أورينت للتأمين المدرجة بسوق دبي المالي إلى المرتبة ( +A) بدلاً من (ِA). ومنحت المؤسسة نفس التصنيف لشركتها الفرعية أورينت تكافل "مصر "، بحسب صحيفة الخليج. وقالت المؤسسة إن رفع التصنيف يعكس الأداء الممتاز لشركة أورينت، والتي تتفوق على مثيلاتها من شركات التأمين العاملة بالمنطقة، فيما يختص بالأرباح الفنية وصافي الأرباح. وكشفت البيانات المالية للشركة، عن نمو أرباحها بنسبة 8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 بالغة 166 مليون درهم مقابل خسائر بلغت 153 مليون درهم في الربع المقابل من 2018.

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