أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في أبوظبي ترتفع 1.5%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:علي أسعد



ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بمعدل 1.5% خلال شهر مايو 2019 عن مستوياتها في شهر إبريل 2019، جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز الإحصاء - أبوظبي يوم أمس حول نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو 2019 والأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 بأساس عام 2014.

وطبقاً لنتائج التقرير فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.5% خلال شهر مايو 2019 مقارنة بشهر مايو من عام 2018، حيث ارتفع الرقم القياسي من 111.3% في شهر مايو 2018 إلى 111.9% في شهر مايو 2019. كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1.5% خلال شهر مايو 2019 مقارنة بشهر ابريل 2019، حيث بلغ الرقم القياسي 111.9% خلال شهر مايو 2019، بينما كان 110.2% في شهر إبريل من عام 2019. ومن جانب آخر أظهر التقرير انخفاضاً في الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.6% إلى 111.2% للفترة يناير-مايو من عام 2019، متراجعاً عن مستوى 111.9% خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وأورد المركز كذلك مساهمة مجموعات الإنفاق الرئيسية في حركة الأسعار خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وعددها اثنتا عشرة مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض». حيث ساهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 180.4% من مجمل معدّل الانخفاض خلال الفترة يناير-مايو من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.5%. كما ساهمت مجموعة «النقل» بنسبة 154.1% من مجمل معدل الانخفاض الذي وقع خلال الفترة يناير-مايو من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 6.6%، تلتها مجموعة «الأغذية والمشروبات»، التي ساهمت بنسبة 23.0% من مجمل معدل الانخفاض خلال الفترة يناير-مايو من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 1.2%.

وساهمت مجموعة الترويح والثقافة بالحد من نسبة الانخفاض خلال الفترة يناير-مايو من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 وذلك بنسبة 90.4% حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 12.6%. أما من حيث التأثير حسب مستوى رفاه الأسرة فقد أظهر تقرير المركز انخفاضاً في معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه الدنيا بنسبة 0.9%، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.7% في شريحة الرفاه المتوسطة و0.5% في شريحة الرفاه العليا خلال الفترة يناير-مايو من عام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

كما فصل التقرير تأثير الانخفاض خلال الفترة يناير-مايو من 2019 مقارنة بالفترة نفسها من 2018 حسب نوع الأسرة، حيث أظهر انخفاضاً في معدّلات الأسعار للأسر المواطنة 0.6%، بينما انخفضت أسعار المستهلك 0.7% للأسر غير المواطنة وبنسبة 1.0% للأسر الجماعية.