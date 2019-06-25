شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبحث إحياء سيارات «نصر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة : ”الخليج 365” بحثت مصر مع الصين، إحياء شركة «النصر للسيارات»، التي أنشئت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكانت من أوائل الشركات في المنطقة العربية لإنتاج السيارات. وبحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام المصري ، مع السفير الصيني لياو ليتشيانج، أوجه التعاون، وإحياء شركة النصر للسيارات، وكذلك الشركة الهندسية للسيارات، اللتين تمتلكان بنية تحتية جيدة، حيث تستهدف مصر الوصول إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية.

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