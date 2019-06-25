شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مشترك بين «دو» و «بتلكو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة «دو» عن توقيعها اتفاقية مع شركة الاتصالات البحرينية «بتلكو»، وذلك لبدء مشروع استثماري مشترك وذلك وفقاً لبيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي أمس. وبموجب الاتفاقية ستقدم الشركتان خدمات توصيل الاتصال وحلول مراكز البيانات لعملائهما بكفاءة وشمولية، وسيتم تقاسم الملكية بنسبة 50% لكل طرف.

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