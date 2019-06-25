شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليار درهم عائدات الأعمال السحابية في الإمارات بحلول 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
قال خبراء مختصون أمس إن الشركات العاملة في دولة الإمارات والتي تسرّع استثماراتها في البيئات السحابية المختلطة سوف تساهم في زيادة عائدات الأعمال السحابية في البلاد لتصل إلى عشرين مليار درهم حتى العام 2022.
ومن المتوقع أن يتضاعف الإنفاق على البيئات السحابية العامة في دولة الإمارات أربع مرات ليصل إلى 1.5 مليار درهم بحلول العام 2022، ما يُظهر الفرصة السحابية القوية التي تنطوي عليها السوق المحلية، الأمر الذي من شأنه أن يُدِرّ عائدات صافية جديدة قدرها 20 مليار درهم، فضلاً عن إيجاد 55,000 وظيفة، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن شركة أبحاث السوق الشهيرة «آي دي سي».
وكانت «دل تكنولوجيز» و«مايكروسوفت» أعلنتا حديثاً عن شراكة موسعة في مجال مكاملة برمجيات «في إم وير» السحابية VMware Cloud على سحابة «أزور» العامة من «مايكروسوفت» Microsoft Azure.
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