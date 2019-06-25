النفط يتراجع بسبب المخاوف من ضعف الطلب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع النفط، أمس، بسبب المخاوف من احتمال ضعف الطلب بعد المكاسب الكبيرة التي حققها الأسبوع الماضي بدعم من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض خام برنت 46 سنتاً، أو 0.71٪، عند 64.74 دولاراً للبرميل، في حين انخفض الخام الأمريكي 17 سنتاً، أو 0.3٪، عند 57.27 دولاراً.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت بنسبة 5 ٪ وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 10 ٪ بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار يوم الخميس.

من جهتها، أفادت مصادر بقطاع النفط وبيانات تتبع الناقلات أن صادرات الخام الإيرانية هبطت إلى 300 ألف برميل يومياً أو أقل منذ بداية يونيو/‏‏‏حزيران؛ بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات على المصدر الرئيسي للدخل لطهران.

وقال مصدران في القطاع يرصدان التدفقات، إن إيران صدرت نحو 300 برميل يومياً في أول ثلاثة أسابيع من يونيو/‏‏‏حزيران، بينما أظهرت بيانات من رفينيتيف ايكون، أن شحنات الخام بلغت حوالي 240 ألف برميل يومياً.

وقال أحد المصدرين: «إنه مستوى متدن جداً لصادرات الخام الفعلية». في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أمس، إن من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق بين أوبك وبعض المنتجين المستقلين على خفض إنتاج النفط إلى النصف الثاني من العام الحالي.

وأبلغ نوفاك الصحفيين على هامش منتدى للطاقة في مدينة سان بطرسبرج الروسية، أن الطلب على النفط في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي لا يزال غير واضح.

(رويترز)