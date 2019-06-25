«الإمارات للألمنيوم» و«موانئ أبوظبي» تستقبلان أكبر سفينة لنقل «البوكسيت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



استقبلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، سفينة «كيب الطويلة» وهي أول سفينة عملاقة ذات الغاطس العميق (CapeSize) مُحمّلة بالكامل تصل إلى ميناء خليفة في أبوظبي، والأولى من نوعها ترسو في موانئ الخليج العربي. ويتيح استخدام هذه السفينة الضخمة المخصصة لنقل المواد السائبة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم سهولة استيراد البوكسيت لصالح مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا . تستورد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم البوكسيت من جمهورية غينيا لتزويد مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا بالمادة الخام اللازمة لعمليات التصنيع. وتعتبر «كيب الطويلة» واحدة من أكبر السفن العملاقة المخصصة لشحن المواد السائبة في العالم، حيث يمتد غاطس السفينة إلى 18.2 متر . وقد وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في وقت سابق اتفاقية طويلة الأمد مع موانئ أبوظبي، المطور الرئيسي والمشغل للموانئ التجارية والمجتمعية في إمارة أبوظبي ومرافئ الفجيرة في ميناء الفجيرة إضافة إلى مدينة خليفة الصناعية، لاستخدام مرافق ميناء خليفة. وعملت موانئ أبوظبي على تلبية متطلبات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وتعزيز قدرات ميناء خليفة بحيث يتمكن من استقبال السفن العملاقة من خلال تعميق القناة من 16.5 متر إلى 18.5 متر، وتوسيع مدخلها من 250 متراً إلى 280 متراً.

ويبلغ طول سفينة «كيب الطويلة» حوالي 300 متر، وهو ما يعادل طول ملعبين لكرة القدم، ويبلغ عرضها 50 متراً. ويمكن لهذه السفينة أن تحمل نحو 180,000 طن من خام البوكسيت.

وقال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يشكل وصول سفينة» كيب الطويلة «لحظة تاريخية مهمةّ لنا، وسنشهد خلال الفترة المقبلة استقبال المزيد من هذه السفن العملاقة».

وأشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي بهذا الإنجاز المتمثل بوصول سفينة «كيب الطويلة» لمرسى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقال، «تحرص موانئ أبوظبي على تطوير الخدمات والحلول المتبكرة».