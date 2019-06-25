ملخص الحدث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **وقّعت «آي سي دي بروكفيلد»، المشروع المشترك بالتساوي بين كلٍ من «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» وشركة «بروكفيلد بروبرتيز»، ثلاث اتفاقيات تأجير مبدئية لمساحة إجمالية تبلغ 55 ألف قدم مربعة في مشروع «آي سي دي بروكفيلد بليس»، وذلك مع شركة «يوليوس باير» وشركة «نيتكسيس» وشركة محاماة عالمية. وتبلغ مساحة آي سي دي بروكفيلد، في مركز دبي المالي العالمي، 1.1 مليون قدم مربعة، وهو مشروع تجاري من المخطّط الانتهاء منه خلال عام 2019.

**أعلنت الهلال للمشاريع الابتكارية، وهي حاضنة الأعمال التابعة لشركة الهلال للمشاريع، بأن سلسلة «كافا أند تشاي» الإماراتية المنشأ والمختصة بالقهوة قد افتتحت ثلاثة فروع جديدة لها في دبي. تقع الفروع الجديدة في مركز دبي المالي العالمي ومول الإمارات وبرج تماني آرتس في منطقة الخليج التجاري، وتتميز بروعة تصاميمها الداخلية من إبداع شركة الاستشارات التخصصية «4 سبيس».

وتضيف كافا أند تشاي فروعها الثلاثة الجديدة لموقعَيْها الحاليَيْن في السيف والجامعة الأمريكية في الشارقة.

**حصلت بورصة الأصول الرقمية DEX على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي كجزء من النظام الأيكولوجي التنظيمي للأصول الرقمية الذي تولت سلطة تنظيم الخدمات المالية تطويره خلال العام الماضي.