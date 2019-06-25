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تعيينات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلنت «نيسان» عن إجراء تغييرات على قيادتها العليا حيث قامت بتعيين جوني بايفا في منصب نائب الرئيس الإقليمي للتسويق والمبيعات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند، وتييري صباغ مديراً إدارياً ل«نيسان» الشرق الأوسط.
**قامت هيلتون بتعيين نادر حليم مديراً عاماً لمجموعة تضم الفنادق الأربعة من هيلتون في رأس الخيمة بدولة الإمارات، وهي منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان، وفندق دبل تري من هيلتون رأس الخيمة، بالإضافة إلى فندق وريزدنسز دبل تري من هيلتون كورنيش رأس الخيمة، وهامبتون من هيلتون جزيرة المرجان الذي سيتم افتتاحهم قريباً.
**أعلنت شركة «تشيسترتنس» للخدمات العقارية عن تعيين دينيس تشان رئيساً جديداً للمبيعات الدولية لديها، حيث سيمارس أعماله في مكتب الشركة بدبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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