

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلنت «نيسان» عن إجراء تغييرات على قيادتها العليا حيث قامت بتعيين جوني بايفا في منصب نائب الرئيس الإقليمي للتسويق والمبيعات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والهند، وتييري صباغ مديراً إدارياً ل«نيسان» الشرق الأوسط.

**قامت هيلتون بتعيين نادر حليم مديراً عاماً لمجموعة تضم الفنادق الأربعة من هيلتون في رأس الخيمة بدولة الإمارات، وهي منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان، وفندق دبل تري من هيلتون رأس الخيمة، بالإضافة إلى فندق وريزدنسز دبل تري من هيلتون كورنيش رأس الخيمة، وهامبتون من هيلتون جزيرة المرجان الذي سيتم افتتاحهم قريباً.

**أعلنت شركة «تشيسترتنس» للخدمات العقارية عن تعيين دينيس تشان رئيساً جديداً للمبيعات الدولية لديها، حيث سيمارس أعماله في مكتب الشركة بدبي.