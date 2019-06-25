«إعمار العقارية» الأنشط بـ 55.12 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أغلق مؤشر سوق دبي المالي، مستقراً عند 2639.84 نقطة، مع ارتفاع أسهم شركات العقار والتأمين والخدمات.

شهد السوق تداول 97.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 165.2 مليون درهم، نفذت من خلال 2319 صفقة، وجرى تداول أسهم 35 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 18 شركة.

وتصدر سهم «إعمار العقارية»، التداولات بقيمة 55.12 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.59% مغلقاً عند 4.48 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة قرب 27 مليون درهم، ونزل بنسبة 0.19% إلى 5.15 درهم، ثم سهم «دبي للاستثمار» بتداولات بقيمة 13 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.8% ليغلق عند 1.24 درهم.

وسجل سهم «اكتتاب» الارتفاع الأكثر بنسبة 11.31% إلى 0.187 درهم، تلاه سهم «الوطنية للتأمينات العامة»، وصعد بنسبة 5% مغلقاً عند 2.1 درهم، ثم سهم «الصناعات الوطنية» بارتفاعه 4.65% إلى 2.25 درهم.

وبالعكس، نزل سهم «السلام السودان» بنسبة 5.94% مغلقاً عند 0.95 درهم، تلاه سهم «السلام القابضة»، منخفضاً بنسبة 5.05% ومغلقاً عند 0.47 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بنزوله بنسبة 1.59% مغلقاً عند 0.866 درهم.