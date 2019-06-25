«اقتصادية الشارقة» تنجح في تطبيق المقارنات المعيارية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال النصف الأول من العام 2019 عدداً من الزيارات لدوائر وهيئات محلية واتحادية في القطاع العام والخاص، وذلك تنفيذاً لخطة المقارنة المعيارية التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال حيث تقوم إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء في الدائرة بإعداد خطة لحصر الاحتياجات لزيارات المقارنة المعيارية للإدارات والأقسام المعنية وفقاً للأهداف الاستراتيجية للدائرة، والمقارنة المعيارية هي المقارنة مع مؤسسات متميزة في مجالات محددة أو مشابهة للتعرف إلى أفضل الممارسات على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي في نفس نطاق العمل أو خارجه بهدف الاستفادة وتحسين مؤشرات الأداء وتطوير المشاريع الاستراتيجية.

وقال سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة «نعمل ونسعى بشكل دائم إلى تطوير الأداء والخدمات وفق أعلى المعايير تنفيذاً لنهج القيادة الرشيدة في التميز والإبداع في كافة المجالات والخدمات».

وأكد على أن تبادل الزيارات يؤكد على تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير لمنظومة العمل المشترك وإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين وهو ما يصب في توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومتين يتميز بالمعرفة والاستدامة ويعزز من تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

وأكدت هنادي المهيري، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، أن الإدارة تقوم بإعداد تقرير بمدى الاستفادة من الزيارات لهذه الدوائر والهيئات ضمن خطة المقارنة المعيارية وكيفية التطبيق بما يتلاءم مع الدائرة كما تتم متابعة نتائج التطبيق وقياس نتائجه مقارنة مع الأهداف الموضوعة مسبقاً، بالإضافة إلى تمكين الدائرة من خلال توفير أفضل الممارسات.

وأضافت بأن الدائرة قامت بتنظيم أكثر من 20 زيارة خلال النصف الأول من عام 2019، حيث ساهمت في الوصول إلى 47 مخرجاً من مخرجات المقارنة المعيارية موزعة بين (اكتساب المعرفة- والتحسين- والاستحداث)، وكان من بينها زيارة إلى شركة رافد لحلول المركبات والتي هدفت إلى الاطلاع على إجراءات أعمال الصيانة والبرامج والأنظمة المتبعة للمركبات، كما تم التعرف إلى إجراءات الشركة فيما يخص صيانة مركبات الدائرة، حيث تتم الاستعانة بالورشة المتنقلة لصيانة مركبات فروع الدائرة عند الطلب وتخصيص مسار خاص بالورشة لغسيل مركبات حكومة الشارقة وذلك لتقليص وقت الانتظار.

كما نظمت الدائرة زيارة إلى دائرة شؤون الضواحي والقرى والتي هدفت إلى الاطلاع على آلية تنظيم وإدارة الفعاليات والمعارض، حيث تم تحقيق الخبرات المستفادة عن طريق إشراك رواد الأعمال في الفعاليات والأنشطة التي تقدمها الدائرة في الأحياء السكنية والضواحي في الإمارة لتحقيق الرافد المعرفي والدعم التجاري.

وقامت الدائرة كذلك بتنظيم زيارة إلى هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، حيث تمت الاستفادة من الخبرات والمعارف التي يتم تطبيقها في مجال إجراءات وطلبات أعمال الصيانة الخاصة بالمركبات والبرامج والأنظمة المستخدمة لها وإجراءات الصيانة التشغيلية والكهروميكانيكية لمباني الدائرة.