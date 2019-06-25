«آيرينا».. مناقشات حول الطاقة المتجددة والتغير المناخي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: الخليج

تستضيف أبوظبي اليوم الاجتماع السابع عشر لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» الذي ينعقد بحضور أكثر من 360 ممثلاً حكومياً من 116 دولة. وتترأس لوكسمبورغ هذا الاجتماع الذي يُقام على مدى يومين وقبيل أيام من انعقاد «اجتماع أبوظبي للمناخ»؛ أحد أبرز اللقاءات التحضيرية ل «قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي» المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر في مدينة نيويورك.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام «آيرينا»: «إن اعتماد مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وما يترافق مع ذلك من كفاءة في استهلاك الطاقة، يشكل الوسيلة الوحيدة المتوافرة والمعقولة لدعم تحقيق أهداف اتفاقية باريس. وبفضل انخفاض تكاليف تقنياتها وتبني سياسات تدعم انتشارها، تشكل الطاقة المتجددة عاملاً رئيسياً لتلافي انبعاثات الكربون وأداة فاعلة لدعم مساعي الحد من التغيرات المناخية. وسيشكل تحديد أساليب عملية لتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة محور مناقشات اجتماع مجلس «آيرينا» المقبل في أبوظبي».

وفي إطار هذا الاجتماع، تستعرض الوكالة أبرز نتائج أعمالها الأخيرة حول تكاليف توليد الطاقة، بالإضافة إلى رسم مسار التحول العالمي إلى الطاقة المتجددة لدعم تنفيذ بنود اتفاقية باريس. ويتضمن الاجتماع أيضاً مناقشات حول أهمية الاستراتيجيات بعيدة المدى بمجال الطاقة، والمنافع الاقتصادية والاجتماعية للطاقة المتجددة.