شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب» تطلق «عضوية طالب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”
استضافت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب مجموعة من طلاب كليات التقنية العليا برأس الخيمة؛ لتعريفهم بخدمات المؤسسة بشكل عام و«عضوية طالب» بشكل خاص، وهي عضوية موجهة إلى الطلاب والطالبات المواطنين؛ لتوعيتهم بأهمية ودور رواد الأعمال .وأكدت مريم الكيبالي، مدير مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن توعية الطلاب حول القطاع الاقتصادي؛ من خلال تدريبهم وتقديم الاستشارات لهم وإطلاعهم على نماذج ناجحة من أعضاء المؤسسة، يعد أحد أهم المراحل؛ لبناء جيل من الشباب المواطن يخوض سوق العمل بجرأة وقوة ووعي، مشيرة إلى أن «عضوية طالب» موجهة إلى الطلاب والطالبات في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية.
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