ارتفاع طفيف لـ «وول ستريت» مع ترقب اجتماع ترامب - شي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، في مستهل تداولات جلسة أمس، حيث بدت قوى السوق أكثر تفاؤلاً حيال اللقاء المنتظر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين القادمة هذا الأسبوع، والذي قد يمهد لتسوية الحرب التجارية، وهو ما قد يمنح الأسهم العالمية دفعة معنوية كبيرة، ويقلص حدة المخاوف من الركود الاقتصادي.

وارتفع مؤشر داو جونز 33 نقطة بدعم من مكاسب «يونايتد تكنولوجيز». وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعاً بنسبة 0.1 ٪، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.2 ٪.

من المتوقع أن يناقش ترامب وشي الحرب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين في القمة التي من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة. ويأمل المستثمرون أن يقترب الزعيمان من التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. وفرضت الصين والولايات المتحدة رسوماً جمركية على مليارات الدولارات من بضائعها خلال العام الماضي. وفي الشهر الماضي، رفع البلدان التعريفات الجمركية التي تستهدف بعض السلع.

وفي أوروبا، تراجعت الأسهم في التعاملات المبكرة، أمس، بفعل تحذير بشأن الأرباح من شركة دايملر الألمانية المنتجة لسيارات مرسيدس بنز، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قمة مجموعة العشرين المقررة هذا الأسبوع، والتي تجمع بين زعيمي الولايات المتحدة والصين بعد جمود طويل في المحادثات بين الجانبين.

وتراجعت أسهم دايملر بنسبة 3% بعدما خفضت توقعاتها لأرباح عام 2019، ورفعت المخصصات الخاصة بمسائل متعلقة بمركبات الديزل بمئات الملايين من اليورو.

وتسبب ذلك في تراجع أسهم عدد من نظرائها ودفع المؤشر داكس الألماني الزاخر بأسهم شركات السيارات للانخفاض بنسبة 0.1 في المئة. وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.2 في المئة.

وأسهم ارتفاع أسعار النفط في تسجيل مؤشر قطاع الطاقة أداء يفوق المؤشر الرئيسي بارتفاعه 0.5 في المئة بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن من المقرر الإعلان عن عقوبات «كبيرة» على إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد: إنه لا يسعى للحرب، وذلك بعدما حذر قائد عسكري إيراني كبير من أن أي صراع سيندلع في منطقة الخليج قد يتسع بشكل خارج عن السيطرة، ويهدد أرواح الجنود الأمريكيين.

وفي بورصة طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس، وسط تداولات حذرة، مع تطلع المستثمرين إلى اجتماع قمة مجموعة العشرين هذا الأسبوع في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

وزاد المؤشر نيكاي 0.1 في المئة، ليغلق عند 21285.99 نقطة بعدما تحرك صعوداً وهبوطاً خلال الجلسة.

وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.1 في المئة، ليسجل 1547.74 نقطة، واقتصر التداول على 830 مليون سهم، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر / كانون الأول 2011. وبلغت قيمة التداول 1.4 تريليون ين، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر / كانون الأول 2014.

وقال محللون: إن المستثمرين أحجموا عن التداول قبل الاجتماع المتوقع بين الرئيسين الصيني والأمريكي على هامش قمة مجموعة العشرين التي تعقد يومي ال 28 وال 29 من يونيو / حزيران في أوساكا باليابان.

وتراجعت أسهم شركات التصدير، ولا سيما الشركات ذات الانكشاف الكبير على الصين، مع استمرار تعرض الدولار لضغوط أمام الين وسط علامات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يتحرك لخفض الفائدة قريباً، وهو ما أثر سلباً في العملة الأمريكية.

وهبط سهم طوكيو إلكترون 1.7 في المئة، وتي.دي.كيه كورب 0.8 في المئة.