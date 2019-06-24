النشرة الاقتصادية.. الحكومة تكشف تفاصيل الاتفاق مع شركتي "مرسيدس" و"بوش".. 19 شركة روسية تسعى للمشاركة في إنشاء المنطقة الصناعية بمصر

كتب: أحمد أبوعقيل

دخلت مصر عصرا جديدا على مستوى النمو الاقتصادي خلال العامين السابقين من خلال افتتاح بعض المشروعات الكبري وجذب عدد من الشركات الاجنبية الكبرى للاستثمار على الاراضي المصرية، كما تم تويع عدد من الإتفاقيات الهامة.

وقررت شركة "مرسيدس - بنز"، العودة إلى السوق المصري، واستئناف أنشطتها بتجميع وإنتاج السيارات في مصر، وتدشين خط جديد للسيارات، حيث ستنقل خط الإنتاج من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر، موضحًا أن هذا الإجراء تطور بالغ الأهمية يعكس ثقة الشركة في السوق المصري.

وتابع، أن الشركة تنوي إنشاء مركز هندسي في مصر لخدمة منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا ويعمل في مجال الابتكارات والتصنيع، ليكون أول مركز من نوعه في هاتين المنطقتين.

كما تطرق متحدث مجلس الوزراء، إلى شركة "بوش"، الرائدة في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية، موضحًا أن لديها مصنعا في العاصمة التركية أسطنبول ينتج 70% من إنتاج الشركة، حيث تريد تخفيف العبء عنه وفتح منطقة صناعية جديدة في مصر على مساحة 80 ألف متر مربع، ليتولى إنتاج أجهزة الشركة، كما أنه سيصبح المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

وأوضح، أنه خلال سنتين ستصدر الشركة حوالي 60% من إنتاجها في مصر إلى منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن المجمع الصناعي الخاص بهذه الشركة سيشمل التدريب والتطوير التكنولوجي، حيث تنفق الشركة حوالي 700 مليون يورو سنويًا على الأبحاث والابتكارات، وهو أحد أهم الاستثمارات الخاصة بالشركة، لأنه يضمن التوافق مع الرغبات المتغيرة للمستهلكين.

رئيس الوزراء: سنصبح إحدى الدول المصدرة للثورة الصناعية الرابعة

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر قد انطلقت بقوة لإنشاء كليات الذكاء الاصطناعي لمواكبة الثورة الرابعة في مجال الصناعة وحتى نصبح إحدى الدول المصدرة لها.

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته ببرنامج "اليوم" " خلال زيارته لمصنع مرسيدس في ألمانيا، أن مصر لم تكن مواكبة للثورات الصناعية السابقة وهو ما دفع الحكومة الحالية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة الجديدة، موضحا أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، يسعى حاليا لإنشاء كليات للذكاء الاصطناعي في كل الجامعات لمواكبة ما يتم في الصناعة حول بلدان العالم.

وأكد رئيس الوزراء أن الطلاب المصريين لا يقلون ذكاء عن منافسيهم في الدول الأخرى وذلك بشهادة العالم الذي يؤكد تفوق الطلاب المصريين في مجالات الصناعة الذكية والمتطورة، مشيرا إلى أن ذلك ما دفع القيادة السياسية للاهتمام بالتدريب والتاهيل للطلاب المصريين لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

"لافروف": 19 شركة روسية تتطلع للمشاركة في إنشاء المنطقة الصناعية بمصر

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن 19 شركة روسية تتطلع للمشاركة في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وجاء تصريح لافروف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في موسكو مع نظيره سامح شكري، وبحث الوزيران خلاله العلاقات الثنائية، والقضايا الدولية الساخنة.

ووقَّعت موسكو والقاهرة العام الماضي اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، شرقي بورسعيد، وذلك ضمن المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وستمتد المنطقة على مساحة 5.25 كيلومتر مربع وباستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار وستنفذ على ثلاث مراحل ولمدة 13 عاما.