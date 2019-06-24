الان تتابع بورصة قطر تخسر 2.5 مليار ريال في 4 ساعات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسرت القيمة السوقية لبورصة قطر نحو 2.5 مليار ريال (684.4 مليون دولار أمريكي)، في نهاية تداولات الإثنين، مقارنة مع إغلاق تداولات أمس الأحد، بحسب بيانات رسمية.

وأظهرت بيانات بورصة قطر الصادرة عقب انتهاء جلسة اليوم، والتي اطلعت عليها “العين الإخبارية”، أن القيمة السوقية للشركات المدرجة (46 شركة)، بلغت 579.87 مليار ريال قطري (159.2 مليار دولار).

بينما بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة في ختام تعاملات الأحد، نحو 582.36 مليار ريال قطري (160.07 مليار دولار)، نزولا من 590.069 مليار ريال قطري (162.1 مليار دولار) في ختام تعاملات الخميس.

وتعاني بورصة قطر من ضغوطات جيوسياسية واقتصادية، ناتجة عن احتمالية تأثرها بالتوترات الأمريكية مع إيران، وتضرر العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

والأسبوع الماضي، أكدت وكالة “ستاندر آند بورز” أن قطر هي أكبر الخاسرين من توترات مضيق هرمز، في ظل التراجع والخسائر اللذين يلازمان مؤشرات اقتصاد الدوحة منذ قرار المقاطعة العربية في 2017.

Advertisements

وأشارت الوكالة الدولية إلى أن التداعيات على الاقتصاد القطري ستكون نتائجها سلبية، وستكبد اقتصاد الدوحة المنهار بالأساس الكثير من الخسائر.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر اليوم بنسبة 0.44% فاقدا نحو 46.09 نقطة، لتستقر قراءته عند 10505.34 نقطة، نتيجة هبوط أسهم 22 شركة جرى التداول عليها.

وقاد مؤشر جميع أسهم البنوك والخدمات المالية، تراجع القطاعات والمؤشرات المؤلفة منها بورصة قطر، فاقدا نحو 45.16 نقطة أو 1.10% لتستقر قراءته عند 4055.68 نقطة، بحسب بيانات البورصة.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.