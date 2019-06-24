سابك تمدد الشراكة مع اليابانية السعودية المتحدة للميثانول لـ20 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت شركة سابك اكتمال الموافقات النظامية اللازمة لتمديد الشراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول لمدة 20 عاما، مبينة أنه بذلك تكون حصة «سابك» 75% في الشركة السعودية للميثانول «الرازي» وحصة الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول 25%.

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وأوضحت «سابك» في بيان أمس على موقع تداول أن الأثر المالي لهذه الاتفاقية سيبدأ خلال الربع الثاني لعام 2019، لافتة إلى أن الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول ستدفع مبلغ 1.35 مليار دولار لشركة «سابك» على ثلاث دفعات تنتهي خلال عام 2021.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم توحيد نتائج شركة الرازي لعام 2019 بناء على نسبة الملكية الجديدة.

وكانت «سابك»، وقعت في ديسمبر 2018 اتفاقية مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول، تتضمن تمديد الشراكة بين سابك والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في الشركة السعودية للميثانول «الرازي» – لتصبح الأخيرة مالكة لحصة 25% من «الرازي» لمدة 20 عاما، بحيث تقوم الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول بدفع مبلغ 1.35 مليار دولار (5063 مليون ريال) لسابك مقابل تمديد الشراكة.