10 طلاب من جامعات سعودية ينضمون لـ «بذور من أجل المستقبل»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، النسخة الخامسة من برنامجها العالمي «بذور من أجل المستقبل» في المملكة، بمشاركة عشرة طلاب من عشر جامعات سعودية، بهدف تنمية مواهبهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ونقل المعرفة لهم، وصقل مهاراتهم في اغتنام مستجدات التقنية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وعقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في مقرها بالرياض، لقاء لإطلاق البرنامج افتتحه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة المهندس ماجد المزيد، مؤكدا أن البرنامج يهدف إلى دعم المواهب الواعدة وتشجيعها على طرح الأفكار والمفاهيم المبتكرة، وتدريب تلك المواهب على أحدث التقنيات واكتساب أحدث المعارف التي تسهم في توفير مستقبل آمن وواعد، لهم ولوطنهم.

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وشارك في اللقاء كل من السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ، ومدير عام مركز الابتكار الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إبراهيم الناصر.

يذكر أن برنامج «بذور من أجل المستقبل» يقام للمرة الخامسة بالتعاون بين الوزارة والهيئة، واستفاد منه أكثر من 60 موهبة سعودية منذ انطلاقه، ويتضمن عددا من المراحل التدريبية، والزيارات لكبرى الشركات والمراكز البحثية.

النسخة الخامسة من «بذور من أجل المستقبل»

10 طلاب

10 جامعات سعودية