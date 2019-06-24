السعوديات في الرياض الأعلى استفادة من «وصول»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تصدرت منطقة الرياض المناطق الأخرى، في إعداد الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول» بواقع 15,714 موظفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 11,970 مستفيدة، ثم المنطقة الشرقية بـ 4,988 مستفيدة.

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ويسعى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» من خلال برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، إلى تحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وإيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك عبر تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ويبلغ الدعم المالي الشهري المقدم للمسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول» 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريا.

وتضمنت شروط الالتحاق في البرنامج، أن تكون فترة تسجيل الموظفة في التأمينات الاجتماعية أقل من 36 شهرا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المسجل عن 8 آلاف ريال.