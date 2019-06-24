شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل – 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيسكو CISCO SYSTEMS INC (CSCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 57.55 ، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 57.55 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 59.25 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه