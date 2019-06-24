- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل – 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيسكو CISCO SYSTEMS INC (CSCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 57.55 ، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 57.55 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 59.25 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر سيسكو يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل – 24-06-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.