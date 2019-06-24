شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الداش كوين قرب مستوى 176.50 ولا يزال السعر دونه، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لتأكيد اختراق هذا المستوى ومن ثم فتح الطريق أمام تحقيق هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 200.00.

وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 161.30 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 165.00 والمقاومة 190.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد