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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر اللايتكوين تداولات إيجابية الآن بعد الارتكاز على دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، تحفّزه إيجابية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار مزيد من الارتفاع بقية اليوم لاختراق مستوى 143.76 وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة نحو 152.80.
وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مرجحاً ما لم يتم كسر مستوى 133.00 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 130.00 والمقاومة 150.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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