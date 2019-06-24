شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الإيثريوم بإيجابية منذ الصباح ويحاول الابتعاد عن مستوى 300.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، بانتظار استهداف مستوى 350.00 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 288.80 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 290.00 والمقاومة 330.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد