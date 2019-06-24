شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر البتكوين تداولاته الإيجابية ليبتعد عن دعم القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويقترب من حاجز 10900.00 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 11700.00، في حين يمثل الثبات فوق 10560.00 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 10400.00 والمقاومة 11200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد