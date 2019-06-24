شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 24-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوبة في تجاوز المتوسط المتحرك 50، ليظهر تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح، لكن بما أن السعر فوق 0.6865، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى فعالاً لهذا اليوم، مع التذكير بأن اختراق 0.6970 سيدفع السعر لزيارة مستوى 0.7044 بشكل مباشر.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6900 والمقاومة 0.7020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد