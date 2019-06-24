شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يستأنف المكاسب بعد نجاحه فى التداول أعلى 300$ للمرة الأولى فى 10 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، يأتي هذا الارتفاع مع تمسك الأسعار بالتداول أعلى حاجز 300$ ، بعد النجاح فى تخطي هذا الحاجز خلال تعاملات نهاية الأسبوع للمرة الأولى فى عشرة أشهر.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:40 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 308.95$ بارتفاع قدره 3.01$ بنسبة 1.0%،حيث سعر الافتتاح عند 305.93$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 310.00$ ،وأدنى سعر عند 295.38$.

فقد الايثريوم بالأمس نسبة 0.95% ، فى أول خسارة خلال خمسة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى عشرة أشهر عند 318.28$لكل وحدة ايثريوم.

وحقق الايثريوم الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 14.25% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل الأجواء الإيجابية التي تسيطر على السوق الرقمية خلال تلك الفترة.

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استقرت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين حول إجمالي 330 مليار$ ، وقفز الإجمالي بالأمس إلى 336 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو 2018 ، بفضل الصعود القوي للعملات الكبرى فى السوق.

استأنف الايثريوم مكاسبه يوم الاثنين مع التمسك بالتداول أعلى الحاجز النفسي عند 300 $ ، وبفضل استمرار الطلب الاستثماري القوي على معظم العملات الرئيسية فى سوق التشفير.

وتعيش صناعة التشفير أفضل فتراتها على الإطلاق خاصة بعد إعلان فيسبوك عن عملته الرقمية ،والمتوقع ظهورها للنور خلال النصف الأول من العام المقبل ، حيث أصبحت الصناعة مصدر ثقة عن ذي قبل.

وقال "توم لي" المؤسس المشارك فى شركة "فندسترات" الاستثمارية إن هذا إعلان فيسبوك دليل على الاهتمام السائد بصناعة التشفير.