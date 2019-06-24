شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل احتمالات خفض الفائدة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع استمرار عمليات بيع العملة الخضراء ، بعد تزايد احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر العالمية والمحلية.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 95.99نقطة الأدنى منذ 21 آذار/مارس الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.18 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.20 نقطة.

فقد المؤشر يوم الجمعة نسبة 0.55% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ،فقد المؤشر نسبة 1.5% ، فى ثاني خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ حزيران/يونيو 2018 ، بعد تزايد احتمالات خفض الفائدة الأمريكية عقب اجتماع الاحتياطي الاتحادي.

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قال المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إن قضية تخفيض أسعار الفائدة أخذة فى الازدياد ،الأمر الذي عزز من احتمالات تخفيف السياسة النقدية خلال اجتماع الشهر المقبل ،وأعاذ البنك ذلك إلى مكافحة المخاطر العالمية والمحلية المتزايدة.

وتتمثل المخاطر العالمية فى الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدة دول يأتي على رأسها الصين ،والمحلية ترتكز حول تصاعد المخاوف بشأن ضعف مستويات التضخم فى البلاد.

وأسقط مجلس الاحتياطي الاتحادي عبارة "تبني الصبر" عند تغيير أسعار الفائدة من بيان السياسة النقدية ،وأكد على اتخاذه ما يلزم للحافظ على النمو الاقتصادي فى البلاد ،وأبدى نحو نصف أعضائه استعدادا لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن بعض المسؤولين فى المركزي الأمريكي يعتقدون أن قضية تخفيف السياسة النقدية قد تعززت خلال الفترة الأخيرة.

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مرة أخرى قرب حاجز 2 % ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة لتفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ، وسجلت العوائد يوم الجمعة مستوي 1.9740% ، والذي يعد أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.