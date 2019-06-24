شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام تسجل أعلى مستوى فى 4 أسابيع مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، مع استمرار مخاوف تعطل الإمدادات من منطقة الخليج العربي ، فى ظل تفاقم التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ،حيث من المقرر إن تعلن الحكومة الأمريكية فى وقت لاحق اليوم عن عقوبات كبرى على طهران.

بحلول الساعة 09:22بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 57.90$ للبرميل من مستوي الافتتاح 57.58$،وسجل أعلى مستوي 58.20$ الأعلى منذ 30 أيار/مايو الماضي ،وأدنى مستوي 57.58$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 65.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 65.28$ ،وسجل أعلى مستوي 65.78$ الأعلى منذ 31 أيار/مايو ،وأدنى مستوي 65.18$.

نجح الخام الأمريكي فى إضافة ارتفاعا بنسبة 0.6% عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وصعدت عقود خام برنت بنسبة واحد بالمئة.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 9.5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بفعل التوترات فى منطقة الخليج العربي ،وتباطؤ المعروض فى الولايات المتحدة.

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الأحد إنه سيعلن عن عقوبات كبيرة على إيران يوم الاثنين بهدف زيادة تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها فى المنطقة.

وألغي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران طائرة أمريكية بدون طيار ،وقال يوم خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه لا يسعي إلى الحرب مع إيران.

وتفاقم التوترات الجيوسياسية حاليا بين الولايات المتحدة وإيران ، يثير المخاوف حيال تعطل إمدادات النفط من منطقة الخليج العربي ، خاصة بعد مع توالي الهجمات على ناقلات النفط فى مياه الخليج.

حيث تلقي واشنطن باللوم على طهران بالوقف وراء تكرار تلك الهجمات ،وتنفي طهران بشدة تورطها فى هذا الأمر.

ويتزايد خطر الصراع بين واشنطن وطهران منذ قرار إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، وإعادة فرض العقوبات على إمدادات إيران النفطية.