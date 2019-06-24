شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يحافظ على المكاسب بعد نجاحه فى التداول أعلى 10,000$ للمرة الأولى فى 15 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لتحافظ على مكاسبها لليوم السادس على التوالي ،وذلك بعد نجاحها فى التداول أعلى الحاجز النفسي الهام عند 10,000$ للمرة الأولى فى 15 شهرا ، مع استمرار سيطرت السوق الصاعد على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:55بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول10,855$ بارتفاع قدره 28$ بنسبة 0.3%،حيث سعر الافتتاح عند 10,827$،وسجلت أعلى مستوي عند 10,898$ ، وأدنى سعر عند 10,551$.

أضاف "البتكوين" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.5% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 15 شهرا عند 11,247$ لكل وحدة بتكوين ، مع استمرار الطلب القوي على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ،حقق البتكوين ارتفاعا بحوالي 21% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل أيار/مايو الماضي ، بدعم الأجواء الإيجابية التي سيطرت على السوق بعد إعلان فيسبوك عن عملته الرقمية.

استقرت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين حول إجمالي 330 مليار$ ، وقفز الإجمالي بالأمس إلى 336 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو 2018 ، بفضل الصعود القوي للبتكوين والعملات الرئيسية الأخرى.

حقق البتكوين منذ أوائل نيسان/أبريل الماضي ارتفاعا بنسبة 165% ، فى ظل السوق الصاعد الذي سيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم ،وسط طلب قوي من مستثمري المؤسسات.

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يتوقع "توم لي" المؤسس المشارك فى شركة "فندسترات" الاستثمارية أن يؤدي تجاوز البتكوين للحاجز النفسي عند 10,000$ إلى جذب المزيد من مستثمرين التجزئة ،الأمر الذي قد يدفع البتكوين إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.

وكان الارتفاع التاريخي السابق أواخر عام 2017 إلى حدود مستوي 20,000$ مدفوعا بشكل أساسي من قبل مستثمري التجزئة ،لكن الارتفاع القوي الأخير لا يزال هؤلاء المستثمرين على الهامش.

وأظهر محرك "جوجل" إن عمليات البحث عن البتكوين لا تزيد عن 10% فقط عما كانت عليه فى عام 2017 ،بما يعني أن مستثمري التجزئة على الهامش حتى الآن ، ومع احتمالات دخولهما إلى السوق مرة أخرى فأن سعر البتكوين قد يرتفع لمستويات قياسية جديدة.

قالت بورصة CME يوم 18 حزيران/يونيو عبر توتير إن العقود الآجلة للبتكوين تظهر علامات متزايدة على اهتمام مستثمري المؤسسات.

ووفقا لبيانات البورصة ارتفعت العقود المفتوحة من البتكوين فى 17 حزيران/يونيو لأعلى مستوي لها على الإطلاق عند 5,311 عقد بما يعادل 26,555 بتكوين.

ويدعم أيضا الارتفاعات الواسع فى أسعار البتكوين ،أن أساسيات الشبكة الرقمية الرائدة أصبحت أفضل من أي وقت مضي ،فقد سجل معدل التجزئة أعلى مستوياته على الإطلاق عند أكثر من 65 مليون تجزئة فى الثانية.

وانخفض رسوم المعاملات عبر شبكة البتكوين بالمقارنة عما كانت عليه عام 2017 ، بفضل التحديثات التقنية والتوسعات خلال الفترة الأخيرة.